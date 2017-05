Sibul: majanduses tehakse otsuseid, mis ei ole meie valijale mõistetavad

"Majandus- ja rahanduspoliitikas tehakse otsuseid, mis ei ole meie valijale mõistetavad. Me ei ole olnud piisavalt selgesõnalised, et öelda, et need on olnud kompromissid selleks, et Eestis säiliks eestimeelsus, et me saaksime toetada peresid, eesti keelt ja kultuuri. See on see põhjus, miks me oleme selles koalitsioonis," kommenteeris Sibul ERR-i raadiouudistele.

"Teine teema on see, et me suutsime ka oma sisetülid sellel keerulisel hetkel, kus me oleks pidanud kommunikatsiivselt olema väga ühtsed, avalikkuse ette tuua ja tõenäoliselt on see täiendavalt põhjustanud valijate arvamust," lisas ta.

Sibul ütles, et uue juhiga on uus võimalus sõnastada oma ideaalid ja läbi ühise näo oma usaldus valijate silmis taastada.

Laupäeval uut esimeest valiva Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) toetus langes alla valimiskünnise, neljale protsendile, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.