Politico: Comey vallandamiseni viis Trumpi raev Venemaa-juurdluse pärast

Politico kirjutab oma allikatele viidates, et president Donald Trump oli kaalunud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhi James Comey vallandamist juba rohkem kui nädal aega. Väidetavalt oli peamiseks põhjuseks see, et president oli maruvihane selle pärast, et Venemaa sekkumist puudutav temaatika pole endiselt meedia huviorbiidist kadunud.

Kahe Valge Maja nõuniku sõnul olevat Trump Venemaa sekkumist puudutavate uudislõikude ajal lausa teleekraani suunas raevukalt karjunud. Ka oli ta nõunikelt korduvalt küsinud, miks Venemaad puudutav uurimine kuidagi päevakorrast ei kao, ning teda häiris asjaolu, et ta polnud võimeline selleteemalist avalikku diskussiooni kontrollima ega suunama.

Wall Street Journali artikli kohaselt häiris Trumpi eriti see, et Comey keeldus avalikkuse ees ütlemast, et mingeid seoseid Venemaa ja Trumpi meeskonna vahel pole.

Kui Trump teisipäeva pärastlõunal lõpuks otsustas vallandamise kasuks, ei helistanud ta Comey'le endale, vaid lasi oma isiklikul turvamehel viia kiri FBI peahoonesse. See asjaolu oli ka põhjuseks, miks Los Angeleses viibinud Comey enda vallandamisest väidetavalt alles meedia vahendusel kuulis. Ka suuremale osale poliitikutest ja kõrgetest ametnikest tuli Trumpi otsus üllatusena ning seda oskas ette aimata vaid väike ring lähemaid nõunikke.

Trump põhjendas oma kirjas Comey'le, et vallandamise põhjuseks on see, kuidas FBI juht menetles Clintoni e-kirjade skandaali, kuid kriitikute hinnangul olid kõik seda teemat puudutavad asjaolud ja etteheited teada juba kuid ja seega tekitab kõige rohkem küsimusi see, miks president pidas vajalikuks vallandamisotsust just nüüd vastu võtta. (Comey ja Clintoni e-kirjade skandaali ajajoon on leitav näiteks SIIT - Toim.)

Kui Trumpi nõunikud olid lootnud, et Comey vallandamist toetatakse nii vabariiklaste kui demokraatide poolt - viimastest on mõned süüdistanud FBI juhti lausa Hillary Clintoni valimiskaotuse põhjustamises -, siis tegelik tulemus oli hoopis vastupidine. Suur osa kongressi poliitikuid, sealhulgas vabariiklasi, kritiseeris Trumpi otsust või oli vähemalt selle suhtes väga skeptiline.

Senati luurekomitee vabariiklasest esimees Richard Burr, kelle komitee uurib praegu samuti Venemaa sekkumist USA valimistesse, andis teada, et talle teevad Comey vallandamise asjaolud ja ajastus samuti muret. "Ma usun, et tema vallandamine on kaotus nii FBI kui ka riigi jaoks."

Ka vabariiklasest senaator Jon McCain, kes on Trumpi Venemaa teemal korduvalt kritiseerinud, avaldas arvamust, et Comey vallandamine suurendab veelgi rohkem vajadust määrata Venemaa sekkumist uurima sõltumatu prokurör. Sama seisukohta väljendasid jõuliselt ka esindajatekoja luurekomitee juhtiv demokraat Adam Schiff ja varem samuti presidendiks pürginud Ohio vabariiklasest kuberner John Kasich. Seda nõuab ametlikult ka senati juhtiv demokraat Chuck Schumer.

Firing of Comey tainted by extraordinary conflict of interest. Independent prosecutor must be appointed to restore any public confidence. pic.twitter.com/m5fSJ3LpiG — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) May 9, 2017

Gov. John Kasich statement on James Comey pic.twitter.com/Wrwj6sGqnz — John Kasich (@JohnKasich) May 10, 2017

Osa demokraate aga võrdles Trumpi otsust juhtumiga 1973. aastal, mil tollane president Richard Nixon vallandas sõltumatu prokuröri, kes Watergate'i skandaali uuris.

Allikad on kinnitanud nii Reutersile kui ka teistele väljaannetele, et FBI töötajate seas ollakse praegu valdavalt veendunud selles, et Comey vallandamine on poliitiline samm, mis on seotud Venemaad puudutava uurimisega.

Trumpiga seotud isikud, kelle nimesid on seostatud väidetava koostööga Venemaaga, nagu näiteks nõunikud Carter Page ja Roger Stone, aga kiitsid Comey vallandamise otsust. Senati luurekomitee juhid Burr ja demokraat Mark Warner omakorda teatasid kolmapäeval, et kui Trumpi kampaaniameeskonna endised nõunikud ise vabatahtlikult informatsiooni ei anna, kaalutakse ka võimalust, et nad kutsutakse vande all tunnistusi andma.

CNN-i andmetel on kohtusse vande all tunnistusi andma kutsutud ka endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni kunagised kaastöötajad. Flynn, kelle palkamise eest Trumpi korduvalt hoiatati, kaotas oma töö pärast seda, kui avalikkuseni jõudis informatsioon, et ta oli asepresident Mike Pence'ile valetanud Venemaa suursaadikuga peetud vestluse kohta.

Ehk kui sooviks oli Venemaad puudutavat skandaali kuidagi vaigistada, siis nüüd seostatakse Comey vallandamist just Trumpi ja tema meeskonna sooviga Venemaa-teemalist uurimist saboteerida ja varasemad üleskutset määrata Venemaa sekkumist uurima sõltumatu prokurör. Märkimisväärne on ka see, et formaalselt vallandas Trump FBI juhi justkui justiitsminister Jeff Sessionsi soovitusel. Viimane on aga end Venemaad puudutavast uurimisest taandanud, sest sattus kriitika alla, kuna ei maininud senati kuulamisel, et on samuti valimiskampaania ajal Venemaa suursaadikuga kontaktis olnud. Seetõttu nõuab nüüd osa demokraate Sessionsi kohest tagasiastumist.

Ka Venemaa sekkumise uurimise teemat kõrvale jättes on tegu haruldase sammuga, sest FBI juhi eeldatav ametiaeg on kümme aastat ning niivõrd olulise ametniku vallandamist ei tule USA poliitilises elus just sageli ette.

Politico kinnitusel olevat Valges Majas nüüd suur mure selle pärast, et ka Comey vallandamist puudutavat avalikku diskussiooni ei suudeta endale soovitud suunas liikuma panna.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer aga teatas teisipäeval, et president Trump tervitab iga uurimist, mille raames selgitatakse tema väidetavaid ärisuhteid Venemaaga, sest selliseid suhteid lihtsalt ei ole.

Riiklik julgeolekuagentuuri (NSA) ja Luure Keskagentuuri (CIA) endine juht Michael Hayden aga võttis äsja lahvatanud vallandamisskandaali kokku järgmise lausega: "Ma üritan vältida järeldust, et meist on saanud Nicaragua."

Trump lubas panna FBI juhiks kellegi, kes "teeb palju paremat tööd"

Hetkel on FBI juhi kohusetäitjaks senine asejuht Andrew McCabe.

Trump teatas kolmapäeval Twitteris, et Comey asemele leitakse FBI juhiks keegi, kes teeb "palju paremat tööd".

"Demokraadid on james Comey kohta öelnud kõige halvemaid asju, sealhulgas seda, et ta tuleks vallandada, kuid nüüd mängivad nad, kui kurvad nad kõik on! James Comey asemele pannakse keegi, kes teeb palju paremat tööd, taastab FBI vaimu ja maine. Comey kaotas Washingonis peaaegu kõigi usalduse, nii vabariiklaste kui ka demokraatide seas. Kui asjad maha rahunevad, siis nad tänavad mind!" kirjutas president.

The Democrats have said some of the worst things about James Comey, including the fact that he should be fired, but now they play so sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017