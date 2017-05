Tsahkna lubas kohalikel valimistel kandideerimise otsustada pärast suurkogu

Tsahknale on esinumbri kohta Tartu linnas pakkunud IRL-i Tartumaa piirkond. "Pärast suurkogu teen otsuse," vastas Tsahkna lakooniliselt ERR-i küsimusele, kas ta võtab vastu Tartu erakonnakaaslaste ettepaneku või millised on tema muud plaanid seoses lähenevate valimistega.

IRL-i eestseisusesse ja muudesse juhtorganitsesse kaitseministri kohal olev Tsahkna ei kandideeri.

IRL-i Tartu piirkonna esimees Peeter Laurson rääkis ERR-ile, et Tsahknale pakuti esinumbri kohta juba märtsis, kuid vastust oodatakse temalt pärast suurkogu. "Ootame ära, mis saab," sõnas Laurson.

Ta lisas, et IRL-il on kindel soov Tartus välja minna oma nimekirjaga, see tuleb tema sõnul esinduslik ja konkreetsemalt minnakse edasi suurkogu järel. Laurson ütles, et arvestatakse nii piirkonna kui IRL-i huve ja soove tervikuna.

Laurson ütles, et seoses haldusreformiga on muudatusi võrreldes varasemaga, näiteks paljuski sõltub IRL-il nimekirja koostades, kuidas lõpeb Luunja ja Tähtvere liitmine Tartuga.