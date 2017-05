Enefit asub Briti biokütuse tehasele konstruktsioone tootma

Esimesed tarned saadetakse Jõhvist Suurbritanniasse maikuu jooksul ning koostööprojekt lõppeb tuleva aasta keskpaigas. 770 miljonit eurot maksma minev elektrijaam planeeritakse käiku lasta 2020. aasta alguses.

Enefit Solutionsi juhatuse liikme Liisi Tamre sõnul on ettevõtte jaoks tegu olulise projektiga, mille tootmismaht on veerand Enefit Solutionsi Jõhvi tehase võimsusest projekti perioodi jooksul.

"Praegu me töökäsi juurde võtta ei plaani. Töömaht on 800 tonni metallkonstruktsioone. Enefit Solutsionsil on üle kümne aasta pikkune kogemus selliste projektide elluviimisel Skandinaavias ja üle kogu maailma. Meie tööjõud on kvalifitseeritud ning insenertehniline personal on väga tugev," ütles Tamre "Aktuaalsele kaamerale".