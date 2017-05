Starman ja Elisa avasid fiiberoptilise 10G võrgu

Starmani tehnikadirektor Jaanus Erlemann tõdes, et praegu võiks nii kiirest võrgust ehk kasu olla näiteks videotöötlusega tegelevatel inimestel, kes soovivad oma pilte ja videosid üles-alla laadida. Uue võrgu loomisel mõeldi tema sõnul pigem tulevikule, mis jõuab kätte kolme kuni viie aasta pärast.

"Välja on tulemas virtuaalreaalsuse prillid, mis on liidetud erinevate muude teenustega, need on need kohad, kus uut võrku hakkab vaja minema," tutvustas Starmani tehnikadirektor Jaanus Erlemann.