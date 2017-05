"Pealtnägija": Teletorn ei suuda suletud restoranile uut rentnikku leida

2012. aastal pärast uuenduskuuri taas uksed avanud Tallinna Teletorn lõpetas möödunud aasta sügisel restorani rendilepingu senise operaatori AS Tampega ja asus suunatud konkursiga uut restoranipidajat otsima.

Konkursil osales linna sihtasutuse kutse peale kaks pakkujat, kellest valiti välja maksuvõlgades Kratt Resto OÜ, mis asutati vaid mõni kuu varem. Jüri alevikus valla ruumides pererestorani pidava ettevõtte taga on ärinaine Maria Sepper, kelle varasemad ettevõtted on sattunud kas raskustesse või läinud pankrotti.

Restoran Taevas pidi turistide seas populaarses Teletornis uksed avama märtsis, ent ei avanud vaatamata lubadustele uksi ka aprilli lõpuks. Seetõttu lõpetas linna sihtasutus lepingu enne, kui restoran tegevust jõudis alustada, sest söögikoha tegevuseks vajalikud köögimasinad, sisustus ja personal jäidki saabumata.

Maria Sepper on varasemalt pidanud Tallinnas Mere puiesteel ööklubi Chocolate, mis 2014. aastal, vaevu pooleaastase tegevuse järel pankrotti läks, see omakorda aga rauges, sest ettevõte oli sisuliselt varatu, ehkki kohustusi oli üle 170 000 euro. Ööklubi pankroti põhjuseks oli kohtuotsuse järgi äriplaani ebaõnnestumine.

Seejärel, 2015. aastal asutas Sepper pulma- ja peokorraldusteenuseid pakkuva ettevõtte Love Happens, mille kõrvalt jätkas tegevust Viimsi populaarses restoranis Roots ning laienes selle tegevusega ka Prangli saarele. Et aga Sepper ajas kahe äri rahakotid segi, tasudes pulmafirmas arveid restoraniettevõtte arvelt, läks restorani äripartner tema vastu kohtusse. Pulmakorraldusfirma majandusaasta aruanded on Sepperil esitamata, ettevõtte osakud kohtutäiturite keelumärke all ja firmal maksevõlg.

Selle kõige otsa asutas Sepper mullu augustis Kratt Resto OÜ, mis oktoobris Jüris samanimelise pererestorani avas. Ka seal ei sujunud äritegevus libedalt - endised töötajad süüdistavad Sepperit ebakorrektsete lepingute sõlmimises ja palkade maksmata jätmises ning osalt musta palga maksmises. Restoran Kratt tegutseb võlgadest hoolimata edasi ning ruumide väljarentija Rae vald loodab tekkinud üürivõla rentnikult ruttu kätte saada.

Sepperi erinevate võlgade kogusumma ulatub "Pealtnägija" andmetel üle 20 000 tuhande euro.

Tallinna Teletorni juhataja Riina Roosipuu põhjendas kahtlase taustaga ettevõttega lepingu sõlmimist asjaoluga, et konkursile laekuski vaid kaks pakkumist, nende esitajateks OÜ Kratt Resto ja restorani eelmine operaator AS Tampe. Teletorni juhtkonna sõnul sobis neile Krati kontseptsioon ja visioon kõige paremini ning ettevõtte endised koostööpartnerid olevat andnud oma soovituse. Novembris lubas Roosipuu, et restoran avab uksed taas 15. märtsil, mida aga ei juhtunud.

Tallinna Teletorn alustab taas otsinguid uue operaatori leidmiseks. Teletorni külastab 160 000 inimest aastas.