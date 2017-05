Euroopa Komisjon soovib asjade internetile turvastandardeid

Lampidest küttesüsteemi, elektrimõõdiku, meelelahutuskeskuse ja isesõitvate autodeni välja - üha enam igapäevaseid nutikaid masinaid on ühendatud internetti ja seda alati mitte kõige turvalisemal moel. Kui pahatahtlik inimene meie masinate üle võimu haarab, siis võib käivituda ulmefilmilik stsenaarium, kus asjad ootamatult enam ei tööta, töötavad valesti või saab kööginurgas seisvast külmkapist omaniku teadmata kübersõdalane. Euroopa Komisjon kavandab turvareeglite ja standardite sisseseadmist.

"See standardiseerimine võiks põhimõtteliselt tähendada ka seda, et näiteks inimene ei saa internetti ühendatavat lampi või õhukonditsioneeri või külmkappi või tolmuimejat kasutada enne, kui ta tehase poolt sätestatud turvaseaded ümber sätestab ehk asendab need nullide read oma sünnipäevaga. See oli nali," piltlikustas Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip "Aktuaalsele kaamerale".

Levira juht Tiit Tammiste ütleb, et kõigepealt tuleb selgeks teha, kellele kuulub asjade internetis ehk võrkvärgis info näiteks selle kohta, et inimene kell kaheksa hommikul kodus lambi kustutab, seejärel tuleb üle võtta tavalised IT-maailma turvareeglid.

"See tähendab seda, et kõik need andmed, mida me kasutame, on korralikult lukustatud ehk krüpteeritud. See tähendab, et ligipääs neile andmetele on ainult neil inimestel, kes seda vajavad ja andmete omanikud saaksid tuvastada seda, kes on nende andmeid pärinud," selgitas Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Üks probleem seisneb ka mandritevaheliste õigusruumide erinevuses.

"Väga palju asju toodetakse mitte Euroopas, vaid Aasias ja mujal ja seetõttu on pigem küsimus selles, et turvalisuse nõudeid asjade interneti seadmetele ja nende seadmete-lahenduste tootjatele, kus need asjade interneti sensorid ja asjad sees on, peaks kehtestama, aga see peaks olema ülemaailmne," tõi Levikomi juhatuse aseesimees Peep Põldsamm välja ühe murekoha.

Inimene ise saab end aidata aga kõigepealt selliste paroolide kasutamisega, mida niisama lihtsalt välja ei nuputa.