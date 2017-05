KKP uus juht Aivar Alavere: pooldan stabiilset arengut

19 aastat keskkriminaalpolitseis töötanud Alavere rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et ta pooldab stabiilset arengut.

"Minu arvates on meil väga hea meeskond. On vanemad üksused, mille töökultuur ja tööpõld on paika loksunud, on värskemad üksused, kus tuleb oma teed veel otsida ja visiooni paika panna, aga praegu ei näe ma küll ühtegi põhjust, miks peaks inimesi vahetama," kinnitas ta.

"Mulle on tihti tundunud, et võib-olla üritatakse liiga kiiresti oma jälg ajalukku jätta ja kohe muudatusi tegema hakata. Kui see toimub kiire intervalliga, ei jõua inimesed muudatustega harjuda ja on raske hinnata, kas muudatus oli põhjendatud," tõdes Alavere.

Alavere hinnangul on täna KKP-l kui ka teistel politsei valdkondadel aeg stabiilseks arenguks. "Oluline on, et inimesed tajuvad, et nad teevad õiget asja. Mulle meeldib mõelda, et me ei pea tegema asju lihtsalt õigesti, vaid peame tegema õigeid asju. KKP kontekstis väljendub see selles, et otsime oma tegevustega mõju, mis ühiskonda võimalikult palju turvaliseks teeb," märkis ta.

"Võib-olla olen ma siin liiga kaua olnud ja oleks vaja värskemat vaadet, aga praegu ütlen täiesti siiralt, et minu arvates on meie fookus paigas ja väga radikaalset raputamist pole vaja. Ma ei näe siin neid Augeiase talle, mida peaks vägisi puhastama," kinnitas Alavere.