Narva eraldab likvideeritud Suvorovi tänava taastamiseks 300 000 eurot

Narva võimud on valmis kulutama ligi 300 000 eurot, et taastada punasõdurist poeedi Georgi Suvorovi tänavat, mis linna geograafiliste objektide nimekirjast juba 23 aastat tagasi maha tõmmati.

Praegu paberite järgi mitte eksisteeriv ligi poole kilomeetri pikkune Suvorovi tänav ühendas varem paralleelselt kulgevat Rahu ja Tiimani tänavat, ent alates 1990. aastate algusest ei olnud suur osa sellest pärast kanalisatsiooni lahtikaevamist enam sõidukõlblik ning siis arvati Suvorovi tänav linna tänavate nimekirjast sootuks välja, kirjutab Põhjarannik.

Georgi Suvorov oli nõukogude poeet ja kirjanik ning Punaarmee sõdur, kes hukkus 24-aastaselt lahingus sakslastega Narva pärast 13. veebruaril 1944 ning võeti postuumselt NSV Liidu kirjanike liidu liikmeks.

Narva linna 2017. aasta eelarves on ette nähtud ligi 300 000 eurot, et ehitada endise Suvorovi tänava kohale uus, kõnnitee ja valgustusega tänav, kusjuures esimene, Tiimani tänava poolt kulgev teelõik rajati juba möödunud aastal.

Linnaarhitekt Ivan Sergejev ütles, et ehitatava tänava nime küsimus ei ole praegu aktuaalne, kuid tema sõnul on võimalik, et alles jääb kinnisvaraobjekti senine tehniline määratlus "A.-A. Tiimani tänav J1", kuid samas võib linnavalitsuse nimekomisjon hiljem ka midagi muud pakkuda.