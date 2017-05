Keskerakond on lähedal kokkuleppele Toompea kinnistu ostjaga

Keskerakond lootis varem, et neil õnnestub Toompea hoone müüa aprillis, kuid praegu on Aabi sõnul lähipäevade küsimus, millal eelleping allkirjad saab. Aab ütles neljapäeval ERR-ile, et ostu-müügitehingu vormistamine võtab veel omakorda aega.

Aab ütles, et Keskerakond on büroole asunud Tallinnas otsima uut pinda ja see on kavas rentida.

Lisaks on ka Tallinna linnal Toom-Rüütli 3/5 asuval kinnistul pinda ja Keskerakond on pidanud rahaliselt kasulikumaks müüa hoone koos linnaga.

Aabi sõnul on eksperdid on Toom-Rüütli kinnistu ära hinnanud, kuid summat ta ajakirjandusele pole öelnud ja ei soovinud seda taha ka neljapäeval. "Arvan, et hindamise numbrid on ootuspärased ja adekvaatsed," on Aab öelnud.

LVM Kinnisvara ekspertide hinnangul on kinnistu väärt vähemalt kolm miljonit eurot.

Harju maakohus seadis mullu sügisel Keskerakonna Toompeal asuvale peakontorile Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjade katteks hüpoteegi, rahuldades nii kohtumäärusega Midfield OÜ arbitraažkohtusse esitatud hagi tagamise taotlus. 730 000 euro suuruse hagi tagamiseks on kohus pannud partei Toom-Rüütli 3/5 kinnistu hüpoteegi alla kogusummas 800 680 eurot.

Aab ütles neljapäeval ERR-ile, et oma praegused rahalised kohustused katab Keskerakond jooksvatest tuludest ning maja müümise korral suudetakse täita ka võimalikud lisanduvad nõuded.