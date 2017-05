Niinistö: Soome ei saa anda Eestile mingeid julgeolekugarantiisid

Samuti ei mõista Soome riigipea välispoliitilist tähelepanu, mis sai talle osaks eelmisel nädalavahetusel seoses ajalehes Iltalehti ilmunud artikliga, kus väideti, et presidendi ja parlamendi vahel on välis- ja julgeolekupoliitiline vastasseis seoses Lissaboni lepinguga, täpsemalt sellega, kas ja kuidas peaks Soome toetama Eestit sõjalise konflikti korral.

Niinistö peab arusaamatuks väidet, justkui oleks ta nõudnud Eestile sõjalise abi andmist, sest sellel teemal on ta oma seisukoha öelnud avalikult välja nii kodumaal kui ka Eestis.

"Me ei saa anda Eestile mingeid julgeolekugarantiisid, sest ka meil endal pole selliseid garantiisid. Minu meelest on see täiesti selge asi," ütles Niinistö Oslos ajalehele Ilta-Sanomat.

President kordas ka oma eelmise nädalavahetuse seisukohta, et mingit tüli tal parlamendi, näiteks endise välisministri Erkki Tuomiojaga ei ole.

Niinistö rõhutas, et tema seisukohad pole aastate jooksul olnud kuidagi varjatud ning samuti pole need ka kuidagi muutunud. Näiteks Lissaboni lepingust tuleneva aitamiskohustuse teemal on ta varem juba öelnud, et Soome aitab kindlasti rohkem kui vaid "riisi ja kartulit" saates. "Kuid julgeolekugarantiid me anda ei saa."

Samas pole Soome Lissaboni leppest tulenevat aitamiskohustust veel oma seadustesse sisse kirjutanud ning seetõttu ei saanud Soome näiteks aidata Rootsit Stockholmi saarestikus tundmatut allveelaeva otsides ning juriidilisi tõrkeid tekkis ka pärast Pariisi terrorirünnakuid Prantsusmaale abi andmisega.

Uue hoo on teemale andnud veebruaris kaitseministeeriumi poolt esitletud kaitsepoliitiline aruanne, mille suhtes antavat ametlikku arvamust parlamendis praegu menetletakse.

Niinistö tuletas meelde, et Eestit ei mainita selles aruandes mitte mingil viisil eraldi teemana. "Seadused puudutavad kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja kaitsepoliitiline aruanne kogu meie riigikaitset. Ainult Eestile keskendumine tundub mulle praegu veidrana," nentis ta.

President juhtis ka tähelepanu sellele, et kogu arutelus on justkui ära ununenud asjaolu, et Eestil on juba NATO liikmesriigina julgeolekugarantiid, mida Soomel näiteks pole.

"Kui Eestile NATO garantiidest ei piisa, siis ei kaalu ka Soome abi enam eriti palju," lausus Niinistö.