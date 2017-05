Kohus ei lõpetanud kriminaalmenetlust Janek Tombaku suhtes

Janek Tombakule (40) on esitatud süüdistus kelmuses ning 3. mail toimunud kohtuistungil esitas prokurör kohtule taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks ja viitas asjaolule, et tegemist on teise astme kuriteoga, mille puhul avalik menetlushuvi puudub ning taotlust toetas ka kaitsja.

Kohus jättis neljapäevase määrusega taotluse rahuldamata ja asus seisukohale, et kõik seaduses ette nähtud eeldused kriminaalmenetluse lõpetamiseks ei ole täidetud – nimelt ei nähtu kriminaaltoimikust andmeid, et süüdistatav oleks heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju.

Seadus näeb ette just niisuguse eelduse, lõpetamaks kriminaalmenetlust nn oportuniteedi põhimõttel.

Kohus tagastas kriminaaltoimiku prokuratuurile edasisteks toiminguteks.

Kohtumäärus ei ole vaidlustatav.

ERR-ile teadaolevalt tuleneb süüdistus Tombaku ebaõnnestunud äritegevusest.

Teadaolevalt tegeles Tombak spordiriiete, sealhulgas firma Doltcini ratturite rõivaste maale toomisega.

1999. aastal sõlmis Tombak profilepingu Prantsusmaa jalgrattaklubiga Cofidis, mille ridades sõitis 2005. aastani.

Tombak osales kahel korral olümpiamängudel maanteesõidu grupisõidus. 2000. aasta Sydney mängudel katkestas, 2004. aastal Ateena olümpiamängudel aga sai 61. koha.

Profirattur Tombakust sai 2005. aastal kolmas Eesti rattur, kes läbis maailma mainekaima velotuuri Tour de France ning teine, kes tegi seda Eesti värvides.