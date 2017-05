Providence hakkab ostetavat MTG Balti meediaäri Leedust juhtima

Providence Equity Partners plaanib Modern Times Groupilt (MTG) ostetavat Baltikumi meediaäri, mille hulgas on ka telekanal TV3, hakata juhtima ettevõtte Leedu telekommunikatsiooniettevõttest Bite Lietuva.

Bite Lietuva mitte ainult ei ühenda enda alla Leedu TV3, vaid ka seni MTG-le kuulunud telekanalid Eestis ja Lätis ning ka Eesti satelliittelevisiooni teenuste ettevõtte Viasat, ütles Bite Lietuva juhatuse esimees Pranas Kuisys BNS-ile.

"Jah, Leedu valiti omandamise ja arendamise keskuseks, ostmaks nii MTG ärid kui ka teised võimalikud tulevikus omandatavad ja arendatavad ettevõtted," rääkis Kuisys.

"Lisaks kaalutakse ka uute, mitte tingimata omandatud, ettevõtmiste arendamist. Need hakkavad baseeruma Bite Lietuval," märkis Kuisys, lisades, et konkreetseid plaane uuteks ülevõtmisteks ei ole.

Leedu konkurentsiamet teatas kolmapäeval, et Bite Lietuva on esitanud avalduse saamaks luba omandada 100-protsendiline osalus TV3, Tele-3 Radijas ja Viasatis. Kuisyse sõnul on sarnased taotlused mai alguses esitatud ka Eesti ja Läti konkurentsiametitele.

MTG teatas märtsis oma Balti äride müügist Providence Equity Partnersile 115 miljoni euroga. Müüdud äride hulka kuuluvad Eesti telekanalid TV, TV3+ ja TV6 ning Läti TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 ja LNT. Omandamine peaks lõpule jõudma suvel kui on saadud kolme Balti riigi regulaatorite heakskiit.