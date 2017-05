Uuring: ibuprofeen suurendab südameinfarkti riski juba esimese nädalaga

Montreali ülikooli poolt juhitud uuringus kasutati Soome, USA ja Kanada patsientidelt saadud andmeid, vahendasid Yle ja BBC.

Uuringu käigus selgus, et juba esimese nädalaga suurendas ibuprofeeni kasutamine südameinfarkti riski. Lisaks ibuprofeenile uuriti ka teiste sarnaste valuvaigistite ja palavikualandajate - näiteks naprokseeni ja diklofenaki - seoseid infarktiohuga.

Kokku uuriti 450 000 inimese terviseandmeid. Südameinfarkti oli neist saanud 60 000.

Kuigi muid mõjutegureid ei saanud täielikult välistada, leidsid teadlased, et eelpool mainitud ravimeid tarbinud inimeste puhul oli südameinfarkti tõenäosus 20-50 protsenti suurem. Elanikkonnale üle kandes tähendab uuringu tulemus seda, et igal aastal ohustab südameinfarkt üht protsenti inimestest, kes selliseid põletikust tingitud valu ja palavikku alandavaid ravimeid tarvitavad.

Soomet esindas uurimisrühmas Helsingi ja Uusimaa piirkonna ülemarst Arja Helin-Salmivaara, kelle sõnul viidi Soomes sarnane uuring läbi juba 2006. aastal ning põhimõtteliselt on ibuprofeeni ja teiste sarnaste ravimiste seos südameinfarkti ohuga olnud teada juba varem ning seda on ka arstide poolt arvesse võetud. Ehk uus uuring eelkõige kinnitas juba varem teada olnud tähelepanekuid.

Kardioloog Mikko Pietilä omakorda märkis, et kuigi ohust oldi ka varem teadlikud, on uuringu puhul uueks informatsiooniks näiteks see, et ibuprofeen hakkab võimalikku infarktiohtu suurendama juba esimese kasutamisnädala jooksul.

Seega kutsuvad uuringu autorid arste ja patsiente üles kaaluma senisest rohkem ibuprofeenist saadavat kasu ja võimalikke kaasnevaid riske, eriti suurte annuste puhul.