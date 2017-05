Uus IRL-i juht partei siseasju meedia vahendusel klaarima ei hakka

IRL-i esimeheks pürgivad Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder on seda meelt, et erakonna siseasjad tuleb selgeks rääkida laua taga, mitte meedias, nagu seda püüdis teha ametist taanduv Margus Tsahkna.

Iva ütles Vikerraadio saates "Reporteritund", et talle Tsahkna taktika ei meeldinud, samas ei arva ta, et see on praeguse madala reitingu otsene või ainus põhjus.

Seeder ei leia samuti, et IRL-i probleemide põhjuseks on põhikirja üksikute punktide sobimatus või et see on erakonna madala reitingu põhjuseks. "Ikka reaalse poliitika elluviimine on see põhjus."

"Mis puudutab erakonnasisest liikmete suhtlemist, siis seda on õige teha omavahel ümarlaua taga istudes, mitte meedia vahendusel," lisas ta.

Nn poistebändi mõju erakonnale ei tunnista kumbki esimehekandidaat. Iva ütles, et Isamaa ja Res Publica ühinemisest on palju aega möödas, lisandunud on uusi liikmeid ning jõujooned on paigas erinevaid liine pidi. Mingitest rühmitustest Iva sõnul rääkida ei saa.

Seeder nõustus Ivaga ja kinnitas, et väikesearvulist, kolme-, nelja- või viieliikmelist löögirühma, mis süsteemselt tegutseb ja juhib erakonda, ei eksisteeri.