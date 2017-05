Vene kohus mõistis kirikus Pokemon Go-d mänginud noormehe süüdi

22-aastane Ruslan Sokolovski avaldas video sellest, kuidas ta Jekaterinburgis asuvas kirikus jumalateenistuse ajal Pokemon Go-d mängib, eelmise aasta suvel. Videot vaatas rohkem kui 1,9 miljonit inimest ning noormees peeti peagi kinni, vahendasid Lenta, Moscow Times ja Reuters.

Jekaterinburgi kohus mõistis ta neljapäeval süüdi "usklike tunnete solvamises" ja "usulise vaenu õhutamises" ning karistas teda kolme ja poole aasta pikkuse tingimisi vabadusekaotusega. Lisaks mõisteti Sokolovskile 160 tundi üldkasulikku tööd ning tal keelati end avalikel üritustel näidata.

Lisaks eelpool mainitud videole leidis süüdistuses äramärkimist veel kaheksa tema poolt Youtube'is ja oma blogis avaldatud videot, kus ta religiooni kui sellist kritiseerib. Lisaks õigeusule kritiseeris end ateistiks nimetav Sokolovski ka muid kristluse vorme ja islamit. Postitused olid tehtud aastatel 2013-2016.

Prokurör oli varem nõudnud Sokolovskile reaalset vanglakaristust, kuid kohus võttis arvesse pehmendavaid asjaolusid - varem pole noormeest üheski kuriteos süüdi mõistetud, tal on positiivsed iseloomujooned ja ta aitab oma ema ning ta palus kohtuprotsessi käigus ka usklikelt solvamise eest andeks. Samas märkis kohtunik, et Sokolovski motiiviks oli "teenida raha ja saada kuulsaks".

Sokolovski ise süüd omaks ei võtnud. "Võib-olla ma olen idioot, kuid ekstremist ma pole. Nagu räägivad eksperdid - minu süü ei seisnenud jumala eitamises, vaid selles, et ma eitasin jumalat ropendades. Aga millal sai ropendamisest ekstremism?"

Samuti avaldas Sokolovski imestust, et keda saaks solvata see, kui ta jalutab lihtsalt kirikus ringi ja tal on telefon käes. Mis puudutab aga teisi videomaterjale, siis pole ta kutsunud kedagi neid vaatama.