Fotod: Reps osales beebiga valitsuse istungil

Peaminister Jüri Ratas õnnitles valitsuse liiget lapse sünni puhul ja kirjutas sotsiaalmeedias, et neljapäevane istung oli tõenäoliselt läbi aegade kõige rõõmsam vabariigi valitsuse istung.

"Soovin veel kord südamest õnne Mailisele ja kogu ta perele pisitütre sünni puhul," kirjutas Ratas.

Teisipäeval ütles Reps ministeeriumi vahendusel, et ei soovi ministriametist kauaks eemale jääda.

"Minister ja kantsler on leppinud kokku, et ministeeriumi töös ei toimu mingeid muudatusi ning läbi kantsleri käib töö edasi," öeldi ministeeriumist ERR-ile. "Minister pole praegu puhkust võtnud ja tal on soov valdkonnaga jätkuvalt edasi tegeleda ning praegu hindab ta olukorda jooksvalt."