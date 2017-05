Keskerakond avalikustab esmaspäeval Tallinna linnapea kandidaadi

Keskerakonna Tallinna nõukogu otsustab erakonna Tallinna linnapea kandidaadi esmaspäeva hommikul kell 8 algaval koosolekul ja teeb selle teatavaks kell 8.15 algaval pressikonverentsil Toompeal erakonna kontori vastas oleval vaateplatvormil, ütles neljapäeval BNS-ile erakonna pressiesindaja.

Ajakirjanduses on Keskerakonna võimalike Tallinna linnapea kandidaatidena nimetatud praegust linnapea kohusetäitjat Taavi Aasa ja abilinnapead Mihhail Kõlvartit. Samas on juttu olnud ka võimalusest, et linnapeakandidaadiks saab äsja kuuenda lapse saanud haridusminister Mailis Reps ning Mihhail Kõlvart siirdub tema asemel valitsusse.

Taavi Aas on praegu altkäemaksu- ja rahapesusüüdistusega kohtu alla mineva Edgar Savisaare asemel linnapea kohusetäitja. Keskerakonnal on Tallinna volikogus absoluutne enamus.