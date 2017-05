Eesti võib saata Iraaki kaitseväelasi

"Arutluse all ja ka riigikaitsekomisjoni menetluses on mandaadi andmine NATO Iraagi treeningmissioonil osalemiseks," kinnitas Hanso.

"Selle missiooni eesmärk on osaleda Iraagi kaitsevõime ülesehituseks vajalikus koolitusprogrammis. Mandaadi suurus kuni viis kaitseväelast. See arv on planeeritud ülekattega. Loodan, et saame mandaadi anda enne riigikogu kevadistungjärgu lõppemist," lisas Hanso.

Hanso täpsustas, et tegu on mittelahingulise tegevusega, muu hulgas kaalutakse väljaõppe andmist sõjalise meditsiini ning improviseeritud lõhkeseadmete vastase tegutsemise alal.

Pole aga välistatud, et Eesti võib kaaluda tulevikus koos USA-ga ning Läti ja Leeduga Iraaki ka suurema üksuse saatmist.