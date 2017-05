Fallon lubas valimisvõidu korral järjepidevat kaitsekulutuste kasvu

Seda valimislubadust kinnitas neljapäeval ka BBC Radio 4 eetris ka kaitseminister Michael Fallon, vahendas Politico.

Falloni kommentaarid on jätkuks peaminister Theresa May kolmapäevasele lubadusele, suurendada kaitsekulutusi igal aastal rohkem kui inflatsiooni võrra ning kulutada riigikaitsele vähemalt kaks protsenti SKP-st ehk täita NATO-s kokku lepitud taset.

"Me anname riigikaitsele raha juurde, meil saab olema uut varustust ning eelarve kasvab igal aastal," rõhutas kaitseminister.

Falloni sõnul peab Ühendkuningriik olema valmis kaitsma Briti väärtusi nende eest, kes riiki rünnata soovivad. Samuti nimetas ta intervjuus leiboristide juhti Jeremy Corbynit "patsifistiks". (Kuigi Corbyn on korduvalt teinud avaldusi, mis on selges vastuolus Suurbritannia senise välis- ja julgeolekupoliitikaga ning ta on ka avalikult kahelnud NATO vajalikkuses, on äsja avalikkuse ette lekkinud leiboristide manifestis samuti kirjas, et riigikaitsele on kavas kulutada kaks protsenti SKP-st - Toim.)

"Kui sul on relvajõud, siis sa pead olema valmis neid ka kasutama," lisas Fallon.

Konservatiivide lubadus tähendab sisuliselt ka seda, et kaitsekulutusi tõstetakse igal aastal vähemalt 0,5% ja seda ka siis, kui Briti majandus peaks Euroopa Liidust lahkumise tõttu tagasilöögi saama.