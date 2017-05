Schäuble ja Macron pooldavad eurotsooni parlamendi loomist

Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble ütles neljapäeval, et pooldab nagu Prantsuse presidendiks valitud Emmanuel Macrongi eurotsooni parlamendi loomist.

"Ma arutasin seda president Macroniga," ütles Schäuble Itaalia päevalehele La Repubblica.

Schäuble sõnul võiks Euroopa Stabiilsusmehhanismiga (ESM) edasiminekuks "moodustada Euroopa parlamendiliikmetest koosneva eurotsooni parlamendi, millel oleks konsultatiivne võim".

ESM asutati Euroopa võlakriisi ajal 19 euroala riigi finantsstabiilsuse tagamiseks. See on registreeritud Luksemburgis ja tegutseb alates 2012. aasta oktoobrist.

"Me oleme Macroniga selles asjas täielikult ühel nõul - eurotsooni tugevdamiseks on kaks võimalust: muuta lepinguid või otsustada pragmaatilisema lähenemise kasuks ja teha seda valitsustevahelisel tasandil," ütles Saksa rahandusminister.

Schäuble lisas, et lepinguid on raske muuta, sest see nõuab üksmeelset toetust ning ratifitseerimist liikmesriikide parlamentides või referendumidel.

"Kuna see ei ole praegu reaalne, peaksime katsuma olemasolevate instrumentidega edasi liikuda" ehk arendada ESM-i lepet, sõnas ta.

Praegu on ainsaks võimalikuks lahenduseks moodustada ESM-i statuudi alusel "Euroopa Valuutafond".

Euroopa valuutafondi idee toetuseks on sõna võtnud ka eurogrupi esimees Jeroen Dijsselbloem, kelle arvates võiks see tulevikus eurotsooni riikide abiprogrammide puhul Rahvusvahelist Valuutafondi (IMF) asendada.