Eesti Energia nõukogu sai kolm uut liiget

Üldkoosolek arvestas uute nõukogu liikmete kinnitamisel täies ulatuses nimetamiskomitee ettepanekuid, teatas ettevõte.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul lähtus nimetamiskomitee ettepanek Eesti Energia nõukogu liikmete kohta valdkonnapõhisusest - uues nõukogus on nüüd märksa rohkem energeetikakogemust.

Valitsuse kokkukutsutud nimetamiskomitee esimees Erkki Raasuke ütles, et ettepanekute tegemisel Eesti Energia nõukogu liikmete valimiseks lähtus komitee vajadusest kaasata nõukokku rahvusvaheliste ettevõtete juhtimiskogemust, energeetikateadmisi, oskusteavet keerukate organisatsioonide järelevalve kohta ning põhjalikke finantsteadmisi.

Einari Kisel on Maailma Energeetikanõukogu (World Energy Council) Euroopa regiooni juht, endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja energeetikaosakonna juhataja ning varem töötanud ka Eesti Energia energiakaubanduse äriüksuse direktorina.

Andres Liinat on Cleveroni tegevdirektor ja Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige. Liinat on endine Tartu Ülikooli kantsler. Ta on varem töötanud juhtivatel kohtadel hotellis Olümpia, Reval Hotelligrupis, Tallinna Kaubamajas ja Hansapangas.

Ivo Palu on Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor ja professor ning Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige.

Väino Kaldoja on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta septembrist. Ta on Silberauto juhatuse esimees, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pikaajaline juhatuse liige.

Kaie Karniol on Eesti Energia nõukogu liige alates käesoleva aasta jaanuarist. Ta on rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja. Varasemalt on Karniol juhtinud riigikontrollis finantsauditi osakonda ning töötanud ka PricewaterhouseCoopersis. Karniol on Eesti Energia auditikomitee liige alates 2013. aastast ning juhib auditikomiteed 2015. aasta septembrist.

Ants Pauls on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta oktoobrist. Pauls on endine riigikogu liige ja varem töötanud Narva Elektrijaamade ning Kiviõli Keemiatööstuse juhina.

Danel Tuusis on Eesti Energia nõukogu liige alates 2014. aasta juunist. Tuusis on Estonian Business Schooli endine ettevõtte rahanduse dotsent ja varasemalt töötanud Kuusakoski juhatuse liikmena.

Eesti Energia nõukogu liikmetena ei jätka Veiko Tali ja Rannar Vassiljev.

Nõukogu liikmete volitused algavad 12. mail ja kestavad kolm aastat.