Fotod: Trump kohtus Valges Majas Ukraina välisministriga

Lisaks sai Klimkin taas kokku oma USA kolleegi Rex Tillersoniga ning asepresident Mike Pence'iga, vahendasid Unian ja Ukraina saatkond Ameerika Ühendriikides.

Kohtumistel arutati USA toetust Ukrainale ning olukorda Donbassis. Pence kinnitas Ukraina välisministrile Washingtoni "vankumatut toetust".

Klimkin tänas USA administratsiooni Ukraina territoriaalse terviklikkuse jätkuva toetamise ning muu abi eest.

Samal päeval kohtus Trump Washingtonis ka Venemaa välisministri Sergei Lavroviga ning Valge Maja teatel tõstatas Trump ka Ukraina teema. Pressiteate kohaselt väljendas president oma administratsiooni pühendumist konflikti lahendamisele ning rõhutas Venemaa vastutust Minski leppe tingimuste täielikult täitmisel.

Trump peaks oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga esimest korda kohtuma juulis Hamburgis toimuva G20 tippkohtumnise raames. Grupp USA senaatoreid tegi sellega seoses avalduse, milles kutsuvad Trumpi üles kohtuma Ukraina riigipea Petro Porošenkoga enne Putiniga kohtumist.

Today I met with Foreign Minister @PavloKlimkin & emphasized unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/RzF9GfFWDd

Appreciate the strong support of Ukraine by the leadership of the U.S. and of the free world. @realDonaldTrump @VP #UnitedForUkraine pic.twitter.com/tSV8JZwTg4