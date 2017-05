Pressiesindaja: Mugabe ei maga konverentside ajal, ta puhkab vaid silmi

Viimasel ajal on Mugabe korduvalt viibinud avalikel üritustel suletud silmadega ning see on lisanud veelgi kahtlusi, et eakas president ei suuda enam ärkvel püsida, efektiivsest riigijuhtimisest rääkimata, vahendas AFP.

"Ma tunnen end läbikukkununa, kui ma loen kirjutisi, et president on konverentsidel magama jäänud, seda pole olnud," rääkis pressiesindaja George Charamba riiklikule ajalehele Herald. "93 aasta vanusena juhtub silmadega see, et sa ei talu enam hästi eredat valgust. Kui te vaatate tema kehahoiakut, siis ta vaatab alla, hoidub otse valguse poole vaatamisest."

Charamba võrdles seejärel Mugabet Lõuna-Aafrika Vabariigi endise juhi Nelson Mandelaga, kelle silmad polevat hästi talunud välkuvaid fotoaparaate, sest ta oli pidanud oma vangistusperioodil aastaid kaevanduses töötama. "Välku ei tohtinud kasutada, kui ta ruumis viibis," rõhutas Mugabe pressiesindaja.

Mugabe läks hiljuti Singapuri meditsiinilisse kontrolli ja Charamba sõnul ravitakse seal eelkõige riigipea silmi ning presidendi üldine tervislik seisund olevat hea.

Mugabe tervisereisid välismaale on Zimbabwes palju kriitikat pälvinud, sest tema valitsusaja majandusprobleemid on tõsiselt räsinud ka riigi tervishoiusüsteemi. Charamba aga ütles, et Mugabe tervise eest hoolitseb Harares "väga, väga, väga mustanahaline" Zimbabwe arst ning et välismaal käib president vaid spetsiaalset ravi saamas.

1987. aastast presidendiametis olnud Mugabe kavatseb 2018. aastal uuesti riigipeaks kandideerida. Rahvusvahelised vaatlejad pole Zimbabwe valimisi vabadeks pidanud ning naljad Mugabe üle võivad Zimbabwes kaasa tuua ka vanglakaristuse.

Kriitikute arvates iseloomustab Mugabe kõrgest vanusest tulenevaid probleeme ka juhtum 2015. aasta septembrist, kui ta luges parlamendi ees ette kõne, mille ta oli rahvasaadikutele juba eelmisel kuul pidanud. Opositsioonipoliitikud jäid sel korral siiski vaikseks. Valitsuspartei Zanu-PF liikmed aga täitsid oma kohust kõigest hoolimata ning plaksutasid innukalt igal kokku lepitud hetkel.

Samuti on spekuleeritud, et viimasel ajal omab riigis tegelikku võimu hoopis presidendi abikaasa Grace Mugabe.

Otseselt magamajäämist täheldas osa kriitikuid näiteks 2016. aasta aprillis, kui Mugabe oli ühisel pressikonverentsil Jaapani peaministri Shinzo Abega. Selle pressikonverentsi asjus said mitmed Aafrika väljaanded Zimbabwe valitsuselt hoiatuse, et väidetavat tukkumajäämist ei maksa uudistes kajastada. Valitsuse pressiesindaja sõnul Mugabe vaid noogutas Abe sõnavõttu kuulates.