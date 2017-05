Jüri Mõisa osalusega restoran Al Bastione pankrotistus

Eesti artistide kontserte korraldanud Eesti omanikega Itaalia toidukoht jõudis tegutseda mõne aasta.

Jüri Mõisa sõnul oli ta restorani juures tegev pelgalt finantsinvestorina, sisuliselt tegelesid sellega teised inimesed.

"Ma sattusin sinna pooljuhuslikult ja natuke nagu sõprade pärast. Ma tahtsin seda juba enne enda investeeringut, et laseks selle pankrotti, aga partnerid siis ei tahtnud ja sinna taheti veel investeerida," selgitas Mõis ERR.ee-le tausta.

Mõisa sõnul kimbutasid ettevõtet kõik need hädad, mis toitlustuskohti ikka - varastavad teenindajad, ebamotiveeritud töötajad, kehv teenindustase, kehv toit ja palju muud.

"Nad (teised omanikud - toim.) ei andnud endale hästi aru, et restoraniäris peab iga päev näppupidi juures olema, teine asi on, kui on selline tehnoloogia taga nagu McDonald'sil," selgitas Mõis ebaõnnestumise põhjust.

Samas kohas uue juriidilise kehaga restorani pidama hakata Mõis ei kavatse.

"See küll minu käekiri ei ole," kinnitas ta.

Al Bastione enamusosanik oli K-Invest OÜ, mis kuulub Meelis Kajandule, kellel on ettevõttes 49-protsendiline osalus. Mõisale kuulus JMB Investeeringute OÜ kaudu 23 protsenti restoranist. Veel kuulusid ettevõtte omanikeringi Aigar Ojaots ja Itaalia kodanik Amleto Diana.