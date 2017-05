Partei pidas kinni lubadusest, et nimekirjas on mees- ja naiskandidaate võrdselt, vahendasid BBC ja Reuters.

Partei peasekretäri Richard Ferrandi sõnul nimetati esialgu 577 kandidaadist kokku 428 ehk mõlemast soost 214 kandidaati.

Vaid 24 nimekirja valitutest on praeguse parlamendi liikmed.

Peasekreätri sõnul sai partei kokku üle 19 000 sooviavalduse ning kandidaatidega viidi läbi 1700 telefoniintervjuud.

Kandidaatide kesmine vanus on 46. Praeguses parlamendis on Ferrandi sõnul keskmine vanus 60 eluaastat. Noorim kandidaat on 24-, vanib 72-aastane.

Ferrand kinnitas, et endist peaministrit Manuel Vallsi, kes soovis Macroni parteiga liituda, nimekirjas ei ole. Peasekretär kinnitas samas, et partei ei kavatse üles seada vastaskandidaati ringkonnas, kus Valls kandideerib.

Ferrand ütles, et ülejäänud kandidaadid on veel arutluse all.

Ta lisas, et partei eesmärk on saavutada parlamendis enamus. "Me tahame muudatusi ja selleks saada parteile absoluutset enamust parlamendis," sõnas Ferrand.

Esialgu lubati neljapäeval välja käika kõigi 577 kandidaadi nimed, kuid sotsialistist ekspeaministri Manuel Vallsi kolmapäevane otsus En Marche'iga liituda, lõi kaardid segi.

Macron lubas presidendivalimiste kampaania ajal, et uuendab ja noorendab Prantsuse poliitilist maastikku. Ta on öelnud, et tema liikumise kandidaatidest moodustavad poole naised ja inimesed, kes ei ole varem parlamenti kandideerinud.

En Marche on saanud ligikaudu 15 000 kandideerimistaotlust. Kandidaatide registreerimisega on aega 19. maini, seni on Macroni liikumine teatavaks teinud 14 kandidaati.

Valimised peetakse 11. ja 18. juunil.