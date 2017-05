Rahandusministeerium leiab, et politsei- ja piirivalveameti komme maksta oma töötajatele lisaks põhipalgale ka suuri tasandustasusid, on õigusvastane. Siseministeerium sellega ei nõustu ja selgitab, et niimoodi hoitakse kokku riigi raha. Madis Hindre räägib lähemalt.