Moskvas võeti kinni viis geiõiguste aktivisti

Politsei selgitas, et inimesed peeti kinni, kuna nende tegevusel ei olnud võimude luba, vahendas BBC.

Kinni peeti neli venelast ja üks Itaalia kodanik. Nad püüdsid petitsiooni edasi anda peaprokurörile.

Aktivistide sõnul olid kaks miljonit inimest andnud allkirja petitsioonile, mis kutsub üles erapooletult uurima geide väidetavat piinamist ja kinnipidamist Tšetšeenias.

"Petitsiooni allkirjastas üle kahe miljoni inimese üle kogu maailma, mida on rohkem kui kogu Tšetšeeni Vabariigi rahvaarv," märkis ühendus Vene LGBT Võrgustik.

Samuti olid aktivistidel kaasas suured tühjad kastid, mis sümboliseerisid veebiallkirju, mille nad olid kogunud.

Eelmisel nädalal toetas Venemaa president Vladimir Putin uurimise algatamist seoses väidetava geide mahasurumisega Tšetšeenias.

Selle kuu alguses kutsus Saksa kantsler Angela Merkel Vene võime geiõigusi kaitsma.

Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov ütles eelmisel nädalal, et ta on valmis sel teemal Vene võimudega koostööd tegema. Samas kordas ta hiljuti öeldut, et Tšetšeenias ei olegi "mittetraditsioonilise orientatsiooniga inimesi".

Samuti on Tšetšeenia võimud öelnud, et kohalik politsei pole saanud ametlikke kaebusi väidetavatelt ohvritelt.

Aprillis ütles Natalia Poplevskaja Vene LGBT Võrgustikust, et Tšetšeenias on organiseeritud kampaania geimeeste vahistamiseks.