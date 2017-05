EL nõuab USAlt kavandatava sülearvutikeelu tõttu kiiret kohtumist

Euroopa Komisjon nõuab kiiret kohtumist USA võimudega seoses teadetega, et sealne sisejulgeolekuministeerium (DHS) kaalub sülearvutite pardale võtmise keelamist ka mõnede Euroopa lendude puhul.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc ja siseasjade volinik Dimitris Avramopoulos saatsid Ühendriikide võimudele kirja, kus teatasid, et tihe koostöö lennunduses tekkivate ohtude vältimiseks on Euroopa ja USA ühine huvi ning see peaks eelnema igasuguste uute turvameetmete kasutuselevõtule, vahendas Politico.

"Seetõttu kordame oma valmisolekut jätkata konstruktiivset dialoogi ja teeme ettepaneku, et kohtumised nii poliitilisel kui tehnilisel tasandil toimuksid nii kiiresti kui võimalik, et ühiselt riske hinnata ja võimalikke meetmeid üle vaadata," kirjutasid Bulc ja Avramopoulus.

Teisipäevase kuupäevaga kiri oli adresseeritud sisejulgeolekuminister John Kellyle ning transpordiminister Elaine Chaole. Koopia said ka riigisekretär Rex Tillerson ja kaubandusminister Wilbur Ross.

Kui ettepanek jõustub, tabaks see Euroopat lennunduse kõrghooajal ja võiks kogu lennundustööstuses tõsiseid probleeme tekitada.

Väidetavalt plaanib sisejulgeolekuministeerium laiendada keeldu sülearvutitele, tahvelarvutitele ja teistele suurematele elektroonikaseadmetele ka USA-sisestele lendudele. Märtsist alates kehtib keeld kümnest Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika lennujaamast Ühendriikidesse startivatel lendudel.

Pagasiruumis sülearvuteid ja suuremaid tahvelarvuteid hoides tekib oht, sest nende liitiumakud võivad süttida. Kui selline asi juhtub salongis, saab meeskond kiiresti reageerides tule kustutada, pagasiruumis pole see aga võimalik.

DHSi pressiesindaja David Lapani sõnul ei ole otsuseid veel tehtud, kuid seda kaalutakse.

Brüssel ootab Washingtonilt ametlikku vastust.