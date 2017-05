Raport: enim tööjõudu vajavad lähiaastail kaevandus- ja energeetikavaldkond

Kutsekoja OSKA uutest raportitest selgub, et lähiaastatel jääb enim tööjõudu puudu energeetika ja kaevandamise valdkonnas, sest nendega seotud erialadele sisseastujate arv on viimase viie aastaga langenud peaaegu poole võrra.

Metalli- ja masinatööstust ootavad ees struktuursed nihked. Kasvab vajadus spetsialistide järele ning kahaneb vajadus oskustöötajate järele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljakutsed ootavad ees ka tervishoiuvaldkonda, sest praeguses rütmis jätkates jääb 2025. aastaks puudu rohkem kui 300 õde ja ligi 100 farmatseuti. Sotsiaalvaldkonnas on murekohaks hooldustöötajate hulk.

OSKA arendusjuht Tiia Randma ütles, et kõrgharidus eristub selgelt kutseharidusest, sest vaatamata sellele, et tulevikus on rohkem inimesi vaja, koolitatakse märksa rohkem kõrgharidusega sotsiaaltöötajaid kui tööturul töökohti, kutseõppe tasemel aga on asi vastupidi.

"Hooldustöötajaid on juba täna puudu ja arvestades seda, et meil vanemad inimesed elavad järjest kauem ja meil vanemaid inimesi ühiskonnas on noortega võrreldes järjest rohkem, siis vajadus nende järele ainult kasvab," tõdes Randma.