Edelaraudtee kritiseeris otsust Lelle-Pärnu lõik rahastuseta jätta

“Riigi otsus on pettumust valmistav ning arusaamatu, kuna Pärnu raudtee on alati olnud Kesk-Eesti ja Pärnumaa elanikele transpordi tuiksoon, mis ühendab mitmeid tähtsaid piirkondi,” üles Kaarjas.

Ta lisas, et sama meelt on ka majandusministeeriumi spetsialistid, sest valitsusse arutamiseks saadetud nimekiri sisaldas samuti Lelle-Pärnu lõigu rekonstrueerimist. Ettevõttele teadmata põhjustel jäi aga lõik rahastuse saanud objektide nimekirjast välja.

Kaarjase kinnitusel on Edelaraudtee Infrastruktuuri AS valmis leidma raha, et raudtee sajaprotsendilise omafinantseeringuga ära remontida, kui riik leiab, et raudteeühendus Pärnuga peaks säilima ning on nõus tagama reisijateveo lepingu vähemalt kuni Rail Balticu tulemiseni.

“Riiklikus arengukavas Eesti 2030+ on ette nähtud Pärnu raudtee säilimine kuni Rail Balticuni, ent ilma rahastuseta ei ole võimalik Lelle-Pärnu lõiku kümme aastat üleval pidada. Sellest tulenevalt oleme valmis investeeringu ise ära tegema,” sõnas ettevõtte juht. “Haapsalu puhul on näha, et raudtee taastamine on neli korda kallim kui remontimine, seega on praegu mõistlik aeg Pärnu korda teha.”

Kui remont läbi viia, saaks tema sõnul tõsta kiiruse raudteel 120 km/h.

69,5 kilomeetri pikkuse Lelle-Pärnu raudtee kapitaalremont kasutatud materjalidega maksaks 17 miljonit eurot, remondi käigus tuleb välja vahetada välja kehvas seisukorras ballastkillustik, puitliiprid ning asendada rööpad kaasaegsete pikirööbastega, et vähendada müra ja vibratsiooni.