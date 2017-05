Üks võimalik kandidaat Comey asemele on endine kongresmen Mike Rogers

Endine vabariiklasest kongresmen Mike Rogers on üks kandidaat James Comey asemel Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori kohale, teatas Valge Maja.

President Donald Trump vallandas Comey teisipäeval, vahendas Reuters.

Rogers töötas lühikest aega Trumpi üleminekumeeskonnas ning oli Trumpi kampaania riiklik julgeolekunõunik.

Rogers on endine esindajatekoja luurekomisjoni juht ning oli enne 1994. aastat, mil ta pensionile jäi, viis aastat Chicagos FBI agent. Seejärel alustas ta Michiganis poliitikukarjääri.

Rogersi pressiesindaja esialgu teadet kommenteerinud ei ole.

FBI võimaliku uue juhiga seoses on räägitud teistestki nimedest, nende hulgas välja toodud näiteks endine New Yorgi politseiülem Ray Kelly, endised föderaalprokurörid Ken Wainstein, Trey Gowdy, Chuck Rosenberg. Samuti on pakutud välja näiteks endiste föderaalprokuröride Rudy Giuliani ja Chris Christie nimed, vahendas Politico.

2013. aastal kutsus FBI agentide assotsiatsioon toonast presidenti Barack Obamat üles nimetama ametisse just Rogersit, kuid Obama valis Comey.