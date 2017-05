FBI juhi kohusetäitja sõnul jätkub Venemaa sekkumise uurimine

"Mingit katset meie uurimist takistada ei ole seni tehtud," lausus FBI juhi kohusetäitja Andrew McCabe senatikomisjonile kaks päeva pärast Comey tagandamist. "Ei saa FBI mehi ja naisi takistada tegemast õiget asja," lisas ta.

Trump vallandas FBI direktori ajal, mil bürool on käimas juurdlus küsimuses, kas Trumpi valimiskampaanial olid sidemed Venemaa esindajatega, kes võisid mõjutada valimistulemust sel määral, et Valgesse Majja pääses just Trump.

Valge Maja väitel sai Comey sule sappa hoopis seoses direktori ebapädevusega eelmise aasta juurdluses, mil ta uuris Trumpi demokraadist vastaskandidaadi Hillary Clintoni elektronkirjavahetust.

Ent Trumpi üllatuslikku käiku kritiseerivad demokraadid väidavad, et kaks juhtumit on omavahel sarnased seetõttu, et Comey alluvuses uuris FBI ühtaegu nii Venemaa küberrünnakuid demokraatide vastu eelmisel aastal kui ka seda, kas Trumpi kampaaniaga seotud isikutel olid sidemed Moskva korraldatud valimistesse sekkumise operatsiooniga.

Kolme USA ametniku sõnul rääkis Comey seadusandjatele, et oli hijaaegu küsinud justiitsministeeriumilt täiendavat raha büroo Venemaa-juurdluse jaoks.

Comey nimetati 2013. aastal ametisse ekspresident Barack Obama poolt ja tavaliselt kestab FBI juhi ametiaeg kümme aastat.

Comey ütles nädala eest senati õiguskomisjonis küsimustele vastates, et tema arvates olnuks sel katastroofilised tagajärjed, kui ta oleks hoidnud kongressi valimiste eel teadmatuses Clintoni e-kirjade juurdluse uutest arengutest.

Comey sõnas oma samme kirglikult õigustades, et tal läheb lausa süda pahaks, kui ta mõtleb, et tema tegevus võis mõjutada valimisi, mille võitjaks tuli vabariiklane Trump. Comey toonitas senati õiguskomisjonile ühtlasi, et FBI ei saa arvestada sellega, kas tema tegevus tuleb poliitikutele kasuks või kahjuks.

"Ma ei saa sekundikski selle peale mõelda, kelle poliitilist tulevikku see mõjutab ja kuidas," rõhutas Comey. "Me peame endalt küsima, kuidas on õige talitada ja siis nii tegemagi."

FBI juhi sõnul oli tal Clintoni juhtumiga potentsiaalselt seotud e-kirjade leidmisest teada saades kaks võimalust.

Comey teadis, et kongressi teavitamine 11 päeva enne presidendivalimisi oli tavatu käik, kuid vaikimine olnuks katastroofiline, eriti kuna ta oli vande all kinnitanud, et uurimine on lõpule jõudnud.

Comey kinnitas samas ühtlasi, et tema hinnangul on Venemaa ikka veel segatud USA poliitikasse.