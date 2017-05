Reede tuleb valdavalt päiksepaisteline

Saabuval ööl on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Vaid ida pool on öö hakul taevas pilvisem ja kohati sajab hoovihma või lörtsi. Paiguti võib tekkida udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, rannikul kuni 2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommikul on vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7m/s. Õhutemperatuur on 1-4 kraadi.

Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul valdavalt lääne- ja loodetuul kuni 10 m/s. Sooja on 6-11 kraadi.

Laupäev tuleb päiksepaisteline, vaikne ja sajuta. Pühapäeva hommikupoolik on ka kena, pärastlõunal hakkab kohati hoovihma sadama. Samuti pöördub tuul põhjakaarde ning tugevneb.

Esmaspäeval on ilm jahedam ja tuulisem ning Ida-Eestis sajab kohati hoovihma.

Teisipäeval muutub ilm taas soojemaks ning tuul nõrgeneb. Sooja on laupäeval maksimaalselt 13, pühapäeval kuni 15 kraadi. Esmaspäeval piirdub temperatuurinäit 11 pügalaga ja teisipäeval võib tõusta jällegi 13 kraadini.