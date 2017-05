Ettevõtetel pole kodututele lihtsamaid töid pakkuda

Talgulisi oli neljapäeval Paljassaare majutusüksuse hoovil umbes sada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna sotsiaaltöö keskus kutsub oma kliendid ja ka tulevased kliendid ühiselt tööd tegema juba mitmendat aastat, sest kevadel vajavad hoovid ja mänguväljakud ikka veidi riisumist ja korrastamist.

Talgul osalenud Fred ja Aino ütlesid, et nende päevad mööduvad üsna üksluiselt ning ühist tegutsemist võiks rohkem olla.

"Nagu see koristamine, samuti võiks olla mingisuguseid asutuste külastusi," arvas Aino.

Ka töötegemine kuluks ära. "Oleks täitsa nõus sellega. Küll eadspidi näeme," sõnas Fred.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhataja Kersti Põldemaa ütles, et kodututele sobiva ja jõukohase töö leidmine on keeruline, sest sellised töökohad on nõutud ning neid on vähe. Üheks neile pakutavaks võimaluseks on näiteks paberkottide tegemine.

"Meie üritame neid individuaalkorras tööle saada läbi nende töökohtade, et ikka inimene oleks päris tööga seotud. Meil ju selliseid töökodasid või koos töötamise kohti ei ole," rääkis Põldemaa.

Tallinnas on hinnanguliselt üle tuhande koduta inimese. Sotsiaalmajutusüksustes peavarju saajad rääkisid, et nende üks lemmiktegevus on televiisori vaatamine ning täna õhtul jälgitakse Eurovisooni lauluvõistlust.