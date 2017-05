Monorattaga sõitma õppimise võti on kannatlikkus ja sõitma õppimise aeg sõltub õpilasest. Keskmiselt kulub selleks paar kuud, tublimad võivad aga sõitmise selgeks saada ka paari tunniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Professionaalide sõnul sõltub kõik mõtlemisest ja kuigi sõitma õppimine on keeruline, on monorattal tavalise jalgratta ees palju eeliseid.

"Ta on palju väiksem, palju kergem, igale poole saab kaasa võtta, toas mahub ka temaga sõitma. Praktilise poole pealt võib-olla ei ole väga praktiline," selgitas jalgrattaentusiast Ilmar Part.

Lisaks kannatlikkusele on aga tarvis ka head tasakaalu ja sirget rühti.

Triinu on monorattaga sõitmist harjutanud umbes paar kuud ja suudab tänaseks juba mõne meetri täiesti iseseisvalt edasi liikuda.

"Mitu korda ma peaaegu andsin alla, aga ikka tuli edasi harjutada, et ma saaks nii kaugelegi kui ma nüüd jõudnud olen. See on ikka väga keeruline - kõigepealt tasakaalu leida ja üldse väntama hakata. See on ikka väga keeruline õppida," selgitas ta.

Konkreetseid nippe, mis monorattaga sõitmise lihtsamaks teeksid, on raske jagada. Eelkõige on kõik kinni tunnetuses.

"Tasakaalu leidmine on esimene asi. Aga ma ise vaatasin ka tegelikult alguses Youtube'i videoid, igasuguseid õpetusi on internetis olemas, ega see raketiteadus ka ei ole. Kindlasti kõik saavad hakkama kui piisavalt palju proovida," tääkis Part.