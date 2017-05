Simson investeeringutest: Pärnu ootab Rootsi turiste, Haapsalu raudteed

Majandusminister Kadri Simson põhjendas täiendavate taristuinvesteeringute suunamist Haapsalu raudteesse sellega, et kohalik kogukond on seda aastaid oodanud, Pärnu lennujaam on linnale vajalik aga Rootsi turistide kohale meelitamiseks.

Valitsus kinnitas neljapäeval täiendavate taristuinvesteeringute programmi, kus pandi paika, kuhu suunatakse selleks ette nähtud 135 miljonit eurot.

Suurima investeeringu ehk 44 miljonit eurot saab Tallinna-Pärnu maantee, samuti eraldatakse raha Pärnu lennujaama rajamiseks. Kadri Simson põhjendas seda "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus sellega, et Pärnu ei saa ilma puuduva rahata lende vastu võtta. Regulaarlende sinna ei plaanita, käima hakkavad vaid tšarterlennud.

"Selleks, et seal lennuliiklus toimima hakkaks, on kokku lepitud Pärnu linnaga, et lennujaam toob kaasa püsikulude kasvu ja sellest päris suure osa võtab linn enda kanda. Ehk tema on ka kõige rohkem huvitatud, et sinna tuleksid lennud, siis saab kohe püsikulud kaetud lennutasudest," selgitas minister.

Küsimusele, mis mõte on lennujaamal, kui Pärnu jääb ka rajatava Rail Balticu raudtee trassile, vastas Simson, et ilmselt on reisijad väga erinevad.

"Rail Balticu trass ei lähenda Pärnut näiteks Rootsiga ja ilmselt Rootsi turistide peale Pärnu kõige rohkem hammast ihub," lausus ta.

Tallinna-Pärnu maantee kohta ütles Simson, et Tallinna-Tartu maanteele on varem mitu korda rohkem raha läinud kui Via Balticale, kuigi liiklus on seal nii mõneski lõigus võrdväärselt suur.

Haapsalu raudtee esimese etapi ehituseks kaheksa miljoni euro suunamist põhjendas minister sellega, et kohalik kogukond on aastaid, kui mitte aastakümneid oodanud, et nad saaksid raudteetranspordist osa.

Simson märkis, et transporti ja raudteetrassi investeerimine ei ole maha visatud raha. Eesmärk on luua alternatiivi autoliiklusele.

"Viimaste aastate trend näitab, et autoliiklus aina kasvab ja kasvab ning kui me lükkame kõik eraautodesse ja maanteele, siis tuleks ehitada kõik neli põhimaanteed neljarealiseks, aga see vajab juba 1,5 miljardit," tõdes majandusminister.