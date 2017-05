Tillersoni sõnul ei kavatse Trump kliimaleppe osas uisapäisa otsustada

"Me vaatame Ühendriikides praegu üle mitmeid olulisi küsimusi ja nende seas on muidugi ka Trump administratsiooni lähenemine kliimamuutuse probleemile. Me kavatseme sellesse põhjalikult süüvida ja kõikidest muredest ülevaate saada. Me ei kavatse ühegi otsusega kiirustada. Me teeme tööd selle nimel, et langetada Ühendriikide jaoks õige otsus," ütles Alaskas Arktika Nõukogu istungit juhatav Tillerson.

Tillerson toonitas, et USA peab tähtsaks Arktika Nõukogu ja kõikide kohtumisel osalejate seisukohti.

Trump on lubanud mai lõpuks otsustada, kas Pariisi kliimaleppega jäädakse seotuks. Märtsis tühistas ta hulga eelkäija Barack Obama kliimasoojenemise pidurdamiseks kavandatud samme.

Valges Majas nädala alguses toimuma pidanud oluline arutelu sellest, kas USA valitsus kavatseb kinni pidada Pariisi kliimaleppest, lükati edasi. Valge Maja täpsustas hiljem, et USA president ei langeta Pariisi kliimaleppes osalemise otsust enne naasmist Lähis-Ida ja Euroopa reisilt.

USA on Hiina järel suuruselt teine kasvuhoonegaaside emiteerija maailmas.

Hiina president Xi Jinping lubas teisipäevases telefonivestluses Prantsuse presidendiks valitud Emmanuel Macroniga kaitsta Pariisi kliimamuutuste kokkulepet.

Hiina ja Prantsusmaa "peaksid kaitsma rahvusvahelise kogukonna saavutusi, kaasa arvatud Pariisi kliimalepet", ütles Hiina välisministeeriumi teatel Xi Macronile.