Fotod ja video: Õhutõrjujad lasid esmakordselt uue põlvkonna raketti

Esimese välisriigina tulistasid Eesti õhutõrjujad välja Prantsusmaal toodetud relvasüsteemi kolmanda põlvkonna raketi.

"Seekordsed laskmised olid ajaloolised nii mõneski mõttes. Need tähistavad meie ja belglaste aastatepikkust õhutõrjealast koostööd ja me oleme aastate jooksul õppinud nii nende kogemustest kui ka õpetanud belglastele palju väärtuslikku. Teiseks on märkimisväärne, et seekord lasti esimest korda Eestis Mistrali süsteemist moodsat M3 raketti," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Mistral M3 laskemoon on tehniliselt arenenum, sisuliselt hooldusvaba ja pikema elueaga võrreldes vanemat tüüpi rakettidega. Kaitseväe relvastusse jõudsid raketid 2015. aasta lõpus, kui Prantsusmaa tarnis seda esimese välisriigina just Eestile.

Laskjatena tegutsesid õhutõrjepataljoni tegevväelased, kellele reaalne laskekogemus raketisüsteemist Mistral on oluline osa täiendväljaõppest. Lahinglaskmistele eelnevalt olid laskjad läbinud põhjaliku relvaõppe ja harjutanud sihtmärkide tabamist simulaatoril.

"Tänavused laskmised tegi eriliseks see, et õhutõrjepataljon lasi esimese üksusena Mistrali kolmanda põlvkonna raketti, mida seni on katsetanud vaid tootja. Ka meie sõbrad Belgiast jäid nii lasketingimuste kui kogu vastuvõtuga väga rahule, mis näitab meie relvajõudude vahelise koostöö kõrget taset," ütles õhutõrjepataljon ülem kolonelleitnant Priit Pikner.

Sihtmärkidena vastase õhuvahendeid imiteerinud mudellennukeid lennutasid juba mitmendat aastat õhutõrjepataljoni laskmisi toetanud Belgia kaitseväelased. Sel aastal osalesid belglased esimest korda enda relvade ja rakettidega ka laskmistel. Kokku tulistasid Belgia õhutõrjujad kümme raketti ning eestlased kolm.

Lisaks raketisüsteemile Mistral harjutasid õhutõrjujad sihtmärkide tabamist ka õhutõrjekahurist ZU-23-2 ning 12,7-millimeetrisest raskekuulipildujast Browning. Järgmisel nädalal liituvad õhutõrjepataljoni üksused 1. jalaväebrigaadiga, et jätkata brigaadi koostegevusõppega Kevadtormil.

Õhutõrjepataljoni ülesanne on vastase õhuründevahendite - lennukite, kopterite ja mehitamata lennuvahendite - tõrjumine ja hävitamine. Ülesannet täidetakse maapeal paiknevate relvasüsteemide abil, milleks on raketid ja kahurid. Lisaks edastatakse radarite abil ülevaadet õhuruumi kohta.