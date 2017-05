Brasiilia lõpetas zika-viirusega seoses kehtestatud eriolukorra

Brasiilia teatas Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) "zika- ja mikrokefaaliajuhtumite arv on kõikjal riigis jõudsalt vähenenud".

Tervishoiuministeeriumi andmetel on ajavahemikus jaanuarist aprillini avastatud 7911 juhtumit, mis on 95 protsenti vähem aastataguse sama perioodiga võrreldes, mil vastavaks arvuks oli koguni 170 535.

"Kõige tähtsam on nüüd, et me ei unustaks kannatanuid," ütles kohalik arst Adriana Melo viidates puudega sündinud lastele.

ÜRO teatas juba eelmise aasta novembris, et ei pea enam zika-viirust rahvusvahelist tervishoiualast eriolukorda nõudvaks epideemiaks ja WHO tühistas eriolukorra. Zika tõttu kõige rohkem kannatanud Brasiilia oli tollal WHO otsusele vastu ja ka mitmed asjatundjad pidasid seda ennatlikuks.

Sääskede levitatud zika-viirust on avastatud 70 riigis. Viirus tekitab tõsiseid arenguhäireid loodetele. Täiskasvanud inimestel võib see vallandada Guillaini-Barreni sündroomi, mis võib põhjustada halvatuse või surma.