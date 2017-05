USA president kutsus üles rahule Ukraina ja Venemaa vahel

"Eile olid mul samal päeval kohtumised Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga. Sõlmigem rahu!" kirjutas Trump.

Trump arutas kolmapäeval Valges Majas Ukraina välisministri Klimkiniga olukorda Ukrainas.

"Ühendriikide president Donald Trump võttis Valges Majas vastu Ukraina välisministri Pavlo Klimkini. Pooled arutasid edasisi püüdeid Ukrainat toetada," teatas saatkond.

Enne Trumpiga kohtumist rääkis Klimkin USA asepresidendi Michael Pence'iga.

"Pooled arutasid põhjalikult olukorda Donbassis. Klimkin tänas USA administratsiooni Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja Venemaa agressioonile vastuseisu vankumatu toetamise eest," märgiti teadaandes.

Moskva hindab positiivselt Vene välisministri Sergei Lavrovi Washingtoni-visiidi tulemusi ja kõrgetasemelisi kõnelusi, kuid ei kiirusta nimetama praegust suhete perioodi Venemaa ja USA vahel sulaks, ütles neljapäeval Kremli pressisekretär Dmitri Peskov.

"Tuleb oodata. Praegu on veel liiga vara järeldusi teha. Kuid asjaolu, et suhtlemine toimub, on kindlasti väga positiivne," sõnas ta vastuseks küsimusele, kuidas Kreml hindab USA presidendi Donald Trumpi ja Lavrovi kolmapäevast kohtumist ning on kas on põhjust rääkida sulast Vene-USA suhetes.

"Presidendid on rääkinud juba kolm korda telefoni teel. Ning jätkuks sellele dialoogile võeti USA välisminister Rex Tillerson Moskvas vastu kõrgeimal tasemel ja Sergei Lavrov võeti sama moodi vastu Washingtonis. See on kindlasti positiivne areng, kuid meil tuleb olla ettevaatlikult optimistlikud, kuna palju tööd on veel ees," sõnas Peskov.