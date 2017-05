Reedel algab Lennart Meri Konverents

Kuni 14. maini toimuv konverents arutleb pealkirja all “Pimedaim enne koitu? Sõda usalduse pärast ja kuidas seda võita” maailma ees seisvate tõeliste kriiside üle ning otsib võimalusi, mis neist võiksid kerkida.

Konverentsi korraldaja Riina Kaljurand selgitas, et 2016. aasta jääb meelde kui dramaatiliste ja ettenägematute sündmuste aasta – Brexit ja Trumpi valimine USA presidendiks ning nende sündmustega kaasnenud ebakindlus ja teadmatus on tõelised proovikivid Lääne demokraatlikule korrale.

"Otsime vastuseid, kuidas siit edasi liikuda. Kindlasti on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eel Euroopa pilgud suunatud Tallinna poole tähelepanelikumalt kui kunagi varem, seetõttu on just Lennart Meri Konverents hea võimalus Euroopa probleemidele süvitsi lahendusi otsida," rääkis Kaljurand.

Läänemaailma ees seisvatele strateegilistele väljakutsetele aitavad Lennart Meri Konverentsil vastuseid leida Eesti president Kersti Kaljulaid, Soome president Sauli Niinistö, Euroopa Liidu välisteenistuse kõrge esindaja Federica Mogherini, Itaalia endine peaminister Enrico Letta, Itaalia Euroopa asjade minister Sandro Gozi, Gruusia peaminister Giorgi Kvirikashvili, Türgi asepeaminister Mehmet Şimşek, Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis, NATO asepeasekretär Rose Gottemoeller, India endine välisminister Kanwal Sibal ning paljud teised.

Lisaks poliitkutele ja mõttekodalastele osalevad aruteludel kodanikuaktivistid Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast. Infosõja teemasid aitavad mõtestada sotsiaalmeedias aktiivsed ajakirjanikud nagu Michael Weiss ja Ahmed Rashid. USA valitsuse uuest välispoliitikast räägivad teiste seas Fordi asepresident Stephen Biegun ning kirjanik ja ajakirjanik Sarah Kendzior.

Arutlusele tuleb Euroopa Liidu tulevik, populismi mõju demokraatiale, Venemaa kasvav sõjakus info- ja küberruumis, Süüria jätkuv konflikt, Hiina mõjuvõimu kasv – teemad, mis nõuavad mitte ainult vastuseid, vaid ka põhimõttelist kohanemist ja muutusi praeguses maailmakorralduses.

Konverents algab reede õhtul kell 16.30 ning lõpeb 14. mai lõuna ajal. Toimumiskoht on Radisson Blu Sky hotell Tallinna kesklinnas. Töökeel on inglise keel ning osalemine kutsetega. Lennart Meri Konverentsi korraldab Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koos Lennart Meri Sihtasutusega.