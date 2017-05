Kaubanduskoda: valitsus tõstab järsult maksukoormust igasuguse aruteluta

"Maksukoormust tõstetakse oluliselt ja ilma igasuguse aruteluta," teatas kaubanduskoja juhatus.

Koda viitab, et eelmise valitsuse kinnitatud eelarvestrateegia järgi oli valitsuse eesmärk hoida riigi maksukoormus 33,5 protsendi juures SKP-st.

"Uus valitsus on aga seadnud eesmärgiks tõsta uuel perioodil maksukoormust 2,5 protsendipunkti võrra 36 protsendini SKP-st. Absoluutnumbrites tähendab see ca pool miljardit eurot aastas, mis majanduse kasvades suureneb veelgi," märkis kaubanduskoda.

"Sisuliselt on valitsus leppinud ilma igasuguse avaliku aruteluta kokku, et riigi maksukoormust tõstetakse uuel perioodil rohkem kui 500 miljoni euro võrra aastas," ütles kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman. "Selle võrra kogutakse raha täiendavalt nii ettevõtjailt kui kõikidelt teistelt maksumaksjatelt rohkem. Seega võime kõik arvestada, et viimase aja maksumuudatused ei pruugi jääda viimaseks.“

Luman lisas, et tema hinnangul oleks Eesti majandust arvestades kohane maksukoormus kuni kolmandik SKP-st, mis tagaks majanduse konkurentsivõime.

Kaubanduskoja juhatuse hinnangul on eksitav väita, et valitsus soovib uuel perioodil hoida maksukoormust stabiilsena, kui see tegelikkuses tõuseb märkimisväärselt.

"On ilmselge, et tootjad ja kaupmehed on sellise maksukoormuse suurenemisega sunnitud tõstma hindu, mis kajastub lõpuks ka tarbija ostukorvi hinnas,“ ütles Luman.