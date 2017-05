Haapsalu piirivalvurite õnnetuse põhjustas roolist lahti laskmine

Uurimistulemusi tutvustavad PPA sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra, valmisoleku- ja reageerimisbüroo juht Marti Magnus ja Lääne ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Indrek Kalda.

Raul Vahtra sõnul jõuti uurimises järeldusele, et õnnetus juhtus seetõttu, et paadi roolist lasti suurel kiirusel sõites lahti ja see põhjustas tagasipöörde ning mehed paiskusid paadist välja.

Samuti ei kasutatud päästeveste nõuetekohaselt, kuigi mõlemal mehel olid need seljas. Vahtra sõnul olid mehed tõenäoliselt kokkupõrkest veega uimastatud. "Meestel olid ka kehavigastused, mis tekkisid paadist välja paiskudes kokkupõrkest lipumastiga ja ka paadi pardaga. See oli ka põhjus, miks üks ametnik ei suutnud vesti avada ja ta uppus ning teine suutis küll vesti avada, kuid ei suutnud sellest välja lasta ülemäärast õhku ja ta lämbus," ütles Vahtra. Vesti avamiseks on nimelt vajalik nöörist tõmbamine.

Renee Karki surma põhjus oli uppumine, Tarmo Kammeri surma põhjuseks lämbumine.

"See oli asjaolude õnnetu kokkulangemine, et käed roolist lahti lasti, miks seda tehti, me ei tea," ütles Raul Vahtra.

Vahtra lisas, et ta ei usu, et politseiamet oleks saanud teha midagi, et seda õnnetust ära hoida.

Marti Magnus ütles, et täna on töös hübriidpäästevesti kujundamine. Samuti on tellitud merekindlamaid paate.

Paat ja paadi ohutusvarustus vastas nõuetele.

Mullu 28. juuni õhtul leiti Noarootsi poolsaare lähedalt merel tühjalt ringe tegev Haapsalu politseijaoskonna tühi mootorpaat M-16. Paadi läheduses hulpisid surnult kaks piirvalvurit Tarmo Kammer ja Reneè Kark.