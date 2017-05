OTSE: SEB esitleb majandusprognoosi

Mihkel Nestor selgitab järgmisi küsimusi:

· Poliitiline ebakindlus näib olevat aastakümnete kõrgeim, kuid majanduskasv ja finantsturud ei näi sellest hoolivat, miks?

· Kas Eesti majandus väljub lõpuks stagnatsioonist?

· Kuidas suhtuda valitsuse otsusesse elavdada majanduskasvu eelarvedefitsiidi abil?

· Kas Eesti majandust kannab edaspidi sisetarbimine või eksport?

Otseülekannet saab jälgida siit:

Majandusmaailma mõjutab poliitika üha enam, ehkki tarbimisotsuseid tehes inimesed ei mõtle sellele, mida nad hommikul lehest lugesid. Populistlik poliitika annab maailmaareenil üha rohkem tooni, mõjutades ka EL-i tulevikku. Suuremat koostööd euroalal ei paista, samas aga on euroala majanduskliima selgelt paranenud - töötus on vähenenud, kindlustundeindikaatorid on viimaste aastate kõrgemad.

Euroala majanduskasvuks oodatakse kaht protsenti. Tõusuteel on nii sisetarbimine kui ka eksport.

Keskpangalt oodatakse sügisest intressitõusu: praegune -0,4 tõuseb eeldatavalt -0,25 protsendini. Taastuma hakanud majanduskasvu ei soovita koheselt pidurdama hakata.

Kindlustunne on kasvanud kõigis sektorites, väljaarvatud jäaekaubandus, ent seal oli optimism varem väga kõrgel tasemel. Ehitussektor on riigi tellimuste ootel, tööstuses annab tooni selge nõudluse tõus. Inimeste hirm töökoha kaotuse ees on vähenenud. Ka valitsusvahetusel võib kasvanud optimismis oma roll olla.

Eesti tööstustoodangu kasv on olnud kiireim alates 2011. aastast.

Välisnõudlus kosutab tööstust

Väliskeskkond on soodne: euroala majanduskasv kiireneb, ehitustegevus Põhjamaades on hoogustunud, investeeringud taastunud ja nafta hind stabiliseerunud.

Tööstuse kasvu veavad puidu- ja metallitööstus.

Eesti investeeringud on EL-i riikide võrdluses olnud suured, ent need on hakanud EL-i kontekstis langema. Samas on statilistiline kasv tänavu suur. Investeeringuid tehakse betooni ja autoparki, ent tehnolooiasse ja intellektuaalvaradesse endiselt vähe. Samuti pole kasvanud uue tehnoloogia import.