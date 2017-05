Simson Haapsalu raudteest: paneme järgmise valitsuse surve alla

Valitsus otsustas eile eraldada järgmiseks aastaks kaheksa miljonit eurot Haapsalu raudtee esimese etapi ehk Riisipere-Turba lõigu väljaehitamiseks. Edasiseks raha ei eraldatud.

"Mina isiklikult muidugi arvan, et ega see algus ei oleks mõttekas, kui me ei arvaks, et järgmises perioodis ehitatakse raudtee Haapsaluni välja," ütles Simson ETV saates "Terevisioon".

Simson tõdes, et edasise osas peab otsused langetama juba uus valitsus. Küsimusele, kas Riisipere-Turba lõigu väljaehitamisega ei panda tulevasi otsustajaid surve alla, vastas Simson, et tõepoolest pannakse.

"Paneme jah. Paneme järgmistele otsustajatele surve peale ja ma arvan, et see on mõttekas otsus," ütles minister.

@andrestropp @kaupolepasepp Haapsalu/Rohuküla otsast saaks veel aru, aga ainult Turba-Riisipere lõik on müstika. 8 mln eurot. Selle raha eest saaks iga reisija S-mersu. — Arto Aas (@ArtoAas) May 12, 2017

Edelelaraudtee ettepanek oleks nagu järelmaks

Eile avalikustatud investeeringukavast jäi välja Pärnu-Lelle raudteelõik, mille Simson ise lauale pani. Ministri sõnul ei jõudnud valitsus selles küsimuses konsensuseni.

Kui raudteed ei remondita, tuleb peagi rongiühendus Pärnuga lõpetada.

Edelaraudtee on toonitanud, et on valmis Lelle-Pärnu raudteelõigu oma rahaga ära remontima, kui riik tagab lõigule kümneaastase lepingu. Simsoni sõnul võib see variant olla aga riigile isegi kallim.

"Kümneaastast lepingut ei ole veel läbi arutatud, aga mõneti on see kümneaastane leping kindlasti nagu järelmaksuga ostmine, mis - nagu me eratarbijatena teame - on kallim kui kohe tasuda remondi eest ise."

Valitsus otsustas eile, kuhu läheb taristuinvesteeringuteks eraldatav lisaraha - kolme aasta peale 135 miljonit eurot ehk aastas 45 miljonit eurot.

Investeeringud keskenduvad Tallinna-Tartu, Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Narva ühenduste parandamisele.

Ligi kolmandiku investeeringurahast ehk 44 miljonit paigutab valitsus Tallinn-Pärnu maantee ehitusse.

32 miljonit läheb Tallinna-Tartu ning Tapa-Narva raudteel kiiruse tõstmiseks.

20 miljonit saab Pärnu lennujaam, lisaks saab miljon eurot Kärdla lennujaam.

15 miljonit eurot suunab valutsus Tallinna-Narva maantee Aaspere-Haljala lõigu neljarajaliseks ehitamiseks. Transiitteede programm saab samuti 15 miljonit eurot.