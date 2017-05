Pärnu rand sai sinilipu omanikuks

Pärnu rannas lehvib üle kümne aasta taas sinilipp. Rahvusvaheline tunnustus rannale tähendab seda, et merevesi on kontrollitud ja vajalik infrastruktuur rannas on olemas.

Pärnakatel ja linna külalistel on põhjust rõõmustada, sest merelevesi on puhas ja kõik ranna teenused toimivad. Tegelikult oli Pärnu rand igati puhas ja supluseks sobiv ka eelmistel aastatel, kuid Sinilipu nõuded randadele on lihtsalt väga ranged, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Sinilipu jaoks on hästi tähtsad veeanalüüside tulemused. Paar aastat juhtus nii, et ilmad olid kehvad, proovid olid kehvad ja see läks kohe statistikas ja sellepärast pikka aega ei tahetud seda sinilippu meile anda," ütles Pärnu linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Sigrid Kasemets.

Kasemetsa sõnul on Pärnu laht madal ning selle eripära tõttu on oht erinevate bakterite levikuks suurem.

Sinilipu jaoks võetakse merevee proove igal aastal suplushooaja jooksul neli korda ja üks kord vahetult enne hooaja algust. Lisaks sellele kontrollitakse merevee puhtust vastavalt Pärnu merevee seirekalendrile iga kolme nädala tagant.

Jälgitakse ka rannaüldist puhtust, et oleks olemas wc-d ning muud vajalikud teenused, samuti rannavalve.

Pärnu rannas viimased neli aastat korda hoidnud osaühingu Kesklinna Pargid töödejuhataja Kalju Villota ütles, et sinilipp Pärnu ranna koristustööde osas otseselt midagi ei muuda. Viieteistkümnendaks maiks peavad paigaldatud ja remonditud olema pingid, kabiinid ja muu rannainventar.

Koristus ja hooldustöid jätkatakse Pärnu keskrannas igapäevaselt. Kella kümneks hommikul peab rand olema puhas.

Sinilipp heisatakse Pärnu randa 1. juunil. Lisaks Pärnule saavad sinilipu ka Pirita ja Pikakari rannad Tallinnas.