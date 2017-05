Fotod: Kevadtormil osaleb kaheksa Saksa tanki

Esmaspäeval alanud Kevadtormi õppusel kasutatakse nii Eesti kui liitlaste lahingutehnikat, mille hulgas on ka Saksa lahingutankid.

Kaitseväe leitnant Kristel Maasikmets ütles ERRile, et õppustel osaleb kaheksa sakslaste tanki, mis jõudsid kohale eile õhtul. Esialgu kasutatakse neid ainult transpordiks.

"Kevadtormi järgmine faas algab 18. mail, siis on plaanis kerged lahingud, seejärel ka rasked lahingud tankide osalusel," selgitas ta.

Kui varasematel õppustel on tulnud ette tundmatute droonide lendamist õppuste piirkonnas, siis seekord Maasikmetsa sõnul midagi sellist juhtunud ei ole.

"Droonidega on sel aastal selline lugu, et oleme mõnedes kohtades õppuse alal kehtestanud mehitamata õhusõidukite lennukeelualad," lausus ta. "Lennuamet on kehtestanud need alad õppusel osalejate ohutuse tagamiseks. Siiani ei ole ühtki probleemi olnud".

Kokku osaleb Kevadtormil ligi 9000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast ning liitlas- ja partnersõdurit.

Lisaks eestlastele ja Tapal paiknevatele brittidele, prantslastele, taanlastele ja ameeriklastele osalevad Kevadtormil kaitseväelased Kanadast, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Gruusiast. Taevas võib näha USA, Poola, Belgia ja Hispaania lennuvahendeid.

Peamiselt harjutavad kaitseväelased Põhja- ja Kirde-Eestis, kuid neid võib näha ka mujal Eestis. Õppuse lõpurivistus on 25. mail kaitseväe keskpolügoonil. Rivistusele järgneb õppuseala koristamine.