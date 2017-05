Inchcape ostab neli BMW müüja United Motorsi esindust

Rahvusvaheline automüügikontsern Inchcape, mis turustab Eestis Jaguari, Land Roveri ja Mazda sõidukeid, on sõlminud lepingu ostmaks peamiselt BMW ja Mini sõidukite müüjalt AS-ilt United Motors neli müügiesindust.

Inchcape ja United Motors sõlmisid 10. mail lepingu, mille kohaselt ostab Inchcape United Motorsi müügiesinduse Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel.

Samas jääb United Motorsile alles müügiesindus Tallinna lähistel Peetris.

Inchcape kontsern soovib laiendada Eestis oma sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite jaemüügi alast tegevust, teatas tehingut nõustav advokaadibüroo Sorainen. Tehinguga soovib Inchcape suurendada oma müügiesinduste arvu ja territoriaalset katvust Eestis ning laiendada Eestis esindatavate automarkide valikut.

Tehing vajab jõustumiseks konkurentsiameti heakskiitu.

Inchcape Motors Estonia OÜ müüb, hooldab ja remondib Jaguari, Land Roveri ja Mazda sõiduautosid. Lisaks müüb ettevõte eri liiki kasutatud autosid.

Inchcape'il on Eestis vaid üks esindus, mis asub Tallinna lähedal Peetris. 2015. aastal teenis ettevõte 28,9 miljoni euro suuruse käibe juures 262 000 eurot kasumit.

Ettevõtte emafirma on Ühendkuningriigi peakontoriga Inchcape Plc. Kontsern tegutseb 29 riigi turgudel Põhja-Aasias, Lõuna-Aasias, Australaasias, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Euroopas. Kontserni põhitegevuseks on mootorsõidukite levitamine ja jaemüük, sealhulgas uute ja kasutatud autode müük ja müügijärgne teenindus, sealhulgas remont ja hooldus ning varuosade ja lisatarvikute müük.

United Motors müüb alates aastast 2000. aastast Eestis BMW sõidukeid ja alates 2002. aastast Mini sõiduautosid ning 2006. aastast kahes eraldi müügiesinduses Pärnus ja Kohtla-Järvel Kia sõidukeid.

United Motorsil on Eestis kokku viis müügiesindust. Ettevõte teenis 2015. aastal 40,3 miljoni euro suuruse käibe juures 13 900 eurot kasumit.

United Motorsi emaettevõtja on Belmot AG, Šveitsis asuv valdusettevõtja, mille ainsaks tütarettevõtjaks on AS United Motors.