Valitsuse taristuinvesteeringute kavas on ka transiitteede programm, milleke on plaanitud järgmisel aastal 9 miljonit ja 2019ndal aastal 6 miljonit eurot. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan ütles intervjuus Kai Varele, et seda programmi on kohalike omavalitsuste toetamiseks teede hooldusel varemgi kasutatud